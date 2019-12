Wereldkampioen Pedersen verkozen tot Deens wielrenner van het jaar zondag 29 december 2019 om 16:04

De Deense wielerfederatie heeft Mads Pedersen uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. De renner van Trek-Segafredo kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen wielrennen. Pedersen werd verkozen boven onder meer Jakob Fuglsang, die een topseizoen achter de rug heeft.

De 24-jarige Pedersen begon het jaar nog moeizaam, waardoor het lang wachten was op goede resultaten. Een week voor de mondiale titelstrijd in Harrogate mocht Pedersen juichen in de Franse eendagswedstrijd Grand Prix d’Isbergues. De sterke beer van Trek-Segafredo bleek net op tijd klaar voor een van de belangrijkste koersen van het seizoen.

Pedersen begon zeker niet als een van de topfavorieten aan het WK, maar de jonge hardrijder bleek die bewuste zondag over wonderbenen te beschikken. De Deense outsider mocht samen met Matteo Trentin en Stefan Küng om de wereldtitel sprinten. Trentin was de grote favoriet voor de overwinning, maar het was Pedersen die iedereen uit het wiel wist te sprinten.

“De regenboogtrui is iets magisch”

De Deense wielerfederatie heeft Pedersen vandaag nog eens extra in het zonnetje gezet door hem uit te roepen tot wielrenner van het jaar. Fuglsang – de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, het Critérium du Dauphiné en podiumklant in diverse grote klassiekers – grijpt hierdoor naast de prijs. Pedersen is daarmee de opvolger van Michael Valgren.

“Jakob Fuglsang heeft een fenomenaal seizoen gedraaid en zou normaal altijd winnen, maar de regenboogtrui is iets magisch. Het is een van de grootste prestaties uit de Deense sportgeschiedenis”, zo klinkt het vanuit de Deense wielerbond.