Wereldkampioen Mads Pedersen verlengt bij Trek-Segafredo woensdag 5 februari 2020 om 10:16

Mads Pedersen en Trek-Segafredo: het is een gelukkig huwelijk. De Deense wereldkampioen heeft namelijk zijn aflopende contract verlengd met twee seizoenen, waardoor hij tot het einde van 2022 zal koersen voor de ploeg van manager Luca Guercilena.

Pedersen koos eind 2016 voor een avontuur bij Trek-Segafredo, nadat hij furore maakte bij Cult Energy en Stölting Service Group. De nu 24-jarige Deense klassiekerspecialist wist in zijn eerste WorldTour-jaren al enkele fraaie overwinningen te boeken. Zo won hij de Ronde van Denemarken en de Tour du Poitou-Charentes.

In 2018 volgde een eerste échte hoogtepunt met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen, maar één jaar later kwam de definitieve bekroning. Pedersen wist in een kletsnat Yorkshire namelijk naar de wereldtitel te sprinten, voor Matteo Trentin en Stefan Küng, waardoor hij dit seizoen in de regenboogtrui mag rondfietsen.

Normaal gesproken staan de ploegen in de rij voor een wereldkampioen, maar Pedersen kiest ‘gewoon’ voor een langer verblijf bij de Amerikaanse formatie. “Luca geloofde drie jaar geleden echt in mij als wielrenner, zelfs nadat ik een moeilijke periode kende bij mijn vorige ploegen. Het is een van de belangrijkste redenen waarom ik heb bijgetekend.”

“Mads is een pure winnaar”

“Ik wil in de toekomst graag klassiekers blijven winnen, maar ik wil ook constanter presteren in de wat kleinere wedstrijden. Ik hoop dit seizoen ook de regenboogtrui met de nodige eer te dragen”, aldus Pedersen. De man die heilig in Pedersen gelooft, Luca Guercilena, is maar wat blij met de contractverlenging van zijn Deense ster.

“We hebben Mads ontdekt als jonge renner en hem opgeleid tot een wereldkampioen. Het was geen gemakkelijke taak, maar we zijn trots op zijn ontwikkeling en we geloven in zijn toekomst. Mads is een pure winnaar en ik geloof dat hij klassiekers zal winnen. Hij heeft een moeilijk jaar achter de rug, maar hij gelooft nu veel meer in eigen kunnen.”