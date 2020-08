Wereldkampioen Mads Pedersen slaat Dwars door het Hageland over vrijdag 14 augustus 2020 om 12:57

Trek-Segafredo zal morgen zonder Mads Pedersen beginnen aan Dwars door het Hageland. De wereldkampioen is nog niet voldoende hersteld van een valpartij in de Ronde van Polen.

De 24-jarige Pedersen wist in de Ronde van Polen zijn eerste zege in de regenboogtrui te boeken, maar kwam tijdens de rittenkoers ook ten val. De Deense klassiekerspecialist blijkt nog niet fit genoeg om deel te nemen aan Dwars door het Hageland, waardoor de organisatie niet kan uitpakken met de aanwezigheid van de wereldkampioen.

“Mads is ten val gekomen in Polen en het herstel verloopt iets minder snel dan we aanvankelijk hadden voorzien. Het klopt dat hij graag Dwars door het Hageland had gereden maar we willen geen risico nemen en daarom krijgt hij extra rust voorgeschreven. Zijn eerstvolgende koers zal het NK van Denemarken worden”, zo laat ploegleider Steven de Jongh weten.

Laatste wijzigingen

Pedersen is overigens niet de enige renner die in extremis afhaakt. Zo zakken Rally Cycling, Nippo-Delko One Provence en Canyon-DHB niet af naar België. Organisator Nick Nuyens legt uit waarom. “In eerste instantie gaf Rally Cycling er de brui aan. Zij wilden de overstap vanuit Amerika niet meer maken. Daarna volgden nog Canyon-DHB en Nippo Delko Provence.”

“In hun omkadering zitten nogal wat Roemenen en Portugezen. Indien zij naar België komen, moeten ze twee weken in quarantaine en dat zou het verdere verloop van hun wielerseizoen ondermijnen. Vandaar dat we zaterdag starten met slechts zeventien in plaats van de eerder voorziene twintig teams”, zo vertelt Nuyens aan Het Nieuwsblad.

Verder heeft de organisatie besloten om de passage aan de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem te schrappen. “Dit op verzoek van de burgemeester. We maken daar een bewuste omleiding om daar geen volkstoeloop te hebben.”