Wereldkampioen Mads Pedersen opent seizoen Down Under dinsdag 17 december 2019 om 16:55

De Tour Down Under kan komend jaar rekenen op deelname van wereldkampioen Mads Pedersen. De Deen van Trek-Segafredo zal er op 21 januari zijn seizoen aftrappen, zo heeft zijn ploeg laten weten via een perscommuniqué.

Pedersen, die op 29 september in Harrogate zichzelf de regenboogtrui in sprintte, zal in de etappekoers onder meer Richie Porte aan zijn zijde krijgen. De Tasmaniër won de afgelopen zes jaar de etappe naar Willunga Hill. Op die berg zal de Tour Down Under komend jaar finishen.

Het zal voor Pedersen zijn derde deelname zijn aan de Australische WorldTour-koers. In 2017 en 2018 was hij er ook al bij. Naast het duo van Trek-Segafredo hebben ook Caleb Ewan, Romain Bardet, Jürgen Roelandts, Thomas De Gendt en Elia Viviani hebben hun deelname aan de rittenwedstrijd reeds bevestigd.

Update 17.00 uur

Het Australische avontuur van Pedersen zal niet beperkt blijven tot de Tour Down Under, aangezien de wereldkampioen ook zal deelnemen aan de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Dat heeft de organisatie van de WorldTour-koers laten weten via social media. De Cadel Evans Great Ocean Road Race – die zal worden verreden op 2 februari – werd dit jaar gewonnen door sprinter Elia Viviani.