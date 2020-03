Wereldkampioen Mads Pedersen niet meer van start in slotetappe Parijs-Nice zaterdag 14 maart 2020 om 08:29

Mads Pedersen gaat niet meer van start in de slotetappe van Parijs-Nice. De wereldkampioen geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Deense overheid, die al haar burgers vroeg zo snel mogelijk terug te keren naar huis.

“Als team hebben we altijd gezegd dat we in deze noodsituatie de autoriteiten respecteren. Mijn thuisland heeft aan alle Deense burgers gevraagd zo snel mogelijk naar huis te gaan, dus in overleg met de ploeg ga ik vanochtend niet van start om aan deze maatregel te voldoen”, verklaart Pedersen.

Dat hij het triest vindt om zijn ploeggenoten net voor de laatste etappe te verlaten, vertelt de Trek-Segafredo-renner verder. “Maar we zijn ervan overtuigd dat we de autoriteiten moeten respecteren. Ik hoop dat we door te koersen in deze dagen, we voor wat opluchting zorgden bij veel wielerfans.”

Gisteren kondigde Israel Start-Up Nation al aan dat haar renners niet meer van start zouden gaan in de slotetappe. In verband met verspreiding van het coronavirus en de zorgen van haar renners daaromtrent, besloot de ploeg de Franse ronde na de zesde etappe te verlaten. Ook Roger Kluge (Lotto Soudal) en Ben O’Connor (NTT Pro Cycling) verschenen niet aan het vertrek.