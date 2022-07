Wereldkampioen Julian Alaphilippe topt deelnemersveld Tour of Leuven

Wereldkampioen Julian Alaphilippe zal over ruim een week aan de start verschijnen van de Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens (1.1), zo heeft de organisatie van de eendagskoers vandaag laten weten in een perscommuniqué. Voor de Fransman is Leuven een zeer speciale stad: vorig jaar kroonde hij er zich namelijk voor de tweede keer tot wereldkampioen op de weg.

Voor de 30-jarige Fransman is 2022 voorlopig een jaar van uitersten. De regerende wereldkampioen boekte wel een aantal sportieve successen, maar kende vooral ook erg veel pech. Zo kwam hij zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik, waardoor hij langere tijd uit de roulatie was. Alaphilippe voerde vervolgens een race tegen de klok om op tijd fit te geraken voor de Tour de France, maar de klassiekerspecialist werd uiteindelijk niet geselecteerd door zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

Een kleine week geleden begon Alaphilippe in de Tour de Wallonie aan zijn tweede deel van het seizoen. De Fransman won meteen de openingsetappe, maar moest twee dagen later alweer de rittenkoers verlaten wegens een coronabesmetting. Op zondag 7 augustus zal Alaphilippe normaal gesproken weer een rugnummer opspelden voor de Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens.

“Ik kijk enorm uit naar deze Tour of Leuven”, reageert Alapihilippe. “Dit is nog niet het makkelijkste jaar voor mij, maar terugkeren naar het parcours waar ik wereldkampioen werd, zal toch heel speciaal zijn. Die 26e september (2021, red.) was een hele mooie dag. Wat een massa volk langs de kant en wat een ongelooflijk lawaai, dat zal ik nooit vergeten. Het betekent enorm veel voor mij om de film van die dag terug te kunnen afspelen tijdens de Tour of Leuven.”

Parcours De komende editie van de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens bevat niet minder dan 37 hellingen. Na een halve ronde op de ‘stadslus’ zet het peloton koers richting Huldenberg, waar de steile Smeysberg (8%) de prelude is tot de befaamde Flandrienlus, die de renners twee keer voorgeschoteld krijgen. Nieuw is de Mommaertstraat in Overijse, die initieel op het WK-programma stond, maar werd vervangen door de Moskesstraat. De Tour of Leuven wil de lange gestage kasseiklim toch graag laten zien aan de wielerfans en laten voelen aan de deelnemers van de Ride Leuven. Daarna gaat het terug richting Huldenberg om Holstheide (5%) af te werken, waarna de laatste helling op grondgebied Overijse aangesneden wordt: de kasseien van de steile en smalle Bekestraat (8%). In Duisburg (deegemeente van Tervuren) wacht de Veeweidestraat (5%) en om de Flandrienlus te beëindigen wordt de Smeysberg (8%) voor een tweede keer beklommen. Via Oud-Heverlee en Bierbeek keren de renners terug naar de Leuvense binnenstad om nog zes stadslussen af te werken. Op die stadslus volgen de vier nijdige hellingen die we ook in de WK-finale tegenkwamen. Eerst de Keizersberg (5%) en daarna de licht oplopende Decouxlaan (3,4%). Hierna doemt de Wijnpers (8,3%) op, de iconische helling uit het WK waar de renners door een haag van supporters naar boven werden geschreeuwd. De Sint-Antoniusberg (4,7%), voortaan de ‘Bult van Alaphilippe’, sluit het rijtje. De finish ligt naar goede traditie op de Bondgenotenlaan.