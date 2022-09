Wereldkampioen Fedorov lacht met tolk Vinokourov: “Was goed in vorm na Vuelta”

Yevgeniy Fedorov was de sterkste in koers tijdens het WK wielrennen voor beloften en hij bekroonde dat met de wereldtitel in Wollongong. Engels spreken doet de Kazach echter niet, waardoor zijn ploegbaas Alexander Vinokourov van Astana Qazaqstan als tolk fungeerde. “Ik wist dat ik kon winnen, ook al was de concurrentie sterk”, vertelde Vino namens Fedorov.

“Ik heb natuurlijk de Vuelta gereden met het Astana Qazaqstan Team”, aldus de goudenmedaillewinnaar. “Ik was daardoor goed in vorm en kwam hier met als doel om te winnen. Het is mooi dat het lukt, tien jaar na de zege van Alexey Lutsenko (in Valkenburg, red.). Ik herinner mij dat nog goed.”

Fedorov smeet met zijn krachten in de finale van de wegrit voor beloften. “Ik heb het inderdaad veel geprobeerd. Het klimmetje was heel lastig en ik ben geen echte klimmer. Maar ik heb het wel tot twee, drie keer toe geprobeerd”, vertelt hij. In de finale bleef hij over met Mathias Vacek. “In de laatste ronde kwamen we nog met twee man boven. Toen wist ik dat we een goede kans hadden om het te halen. Ik had nog een sterke sprint in huis, de benen maakten het verschil vandaag.”

“Dit is heel mooi voor mij en voor de ploeg. Het was mijn laatste kans om een U23-wedstrijd te winnen, want het is mijn laatste jaar als belofte. Ik ben hier heel blij mee. Iedereen zei na de Vuelta dat ik het kon, maar nu is het gelukt ook.”