Wereldkampioen Alaphilippe voert Quick-Step Alpha Vinyl aan in Strade Bianche

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Strade Bianche, de Toscaanse grindklassieker die aankomende zaterdag zal worden verreden. De Belgische sterrenformatie start met een duidelijke kopman: wereldkampioen Julian Alaphilippe, in 2019 winnaar van de Strade, voert de selectie aan.

Alaphilippe (29) kan zaterdag voor een tweede keer zijn naam op de erelijst zetten, na zijn zege in 2019. Drie jaar geleden bleek hij in de smalle straten van Siena te sterk voor Jakob Fuglsang en Wout van Aert. Vorig jaar moest hij genoegen nemen met een tweede plaats, nadat hij in de steile slotkilometer naar het Piazza del Campo zijn meerdere moest erkennen in een ijzersterke Mathieu van der Poel.

De Franse wereldkampioen is de kopman voor aankomende zaterdag, maar Quick-Step Alpha Vinyl rekent ook op de Deense hardrijder en klassiekerspecialist Kasper Asgreen en sterke renners als Mikkel Honoré, Dries Devenyns, Mauro Schmid, Pieter Serry en Louis Vervaeke.

Zdeněk Štybar, in 2015 nog winnaar van Strade Bianche en bijna altijd van de partij in de Italiaanse klassieker, maakt dit jaar geen deel uit van de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Strade Bianche (5 maart)

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Dries Devenyns

Mikkel Honoré

Mauro Schmid

Pieter Serry

Louis Vervaeke