Wereldkampioen Alaphilippe geeft fout in sprint toe: “Maar deed het niet met opzet” zondag 4 oktober 2020 om 18:48

Julian Alaphilippe is door de wedstrijdjury teruggezet in de uitslag van Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen maakte in de sprint van een groepje van vijf een ongeoorloofde manoeuvre. Hij is daardoor gedeklasseerd naar de vijfde plaats.

Even dacht Alaphilippe met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen te winnen. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step kwam echter van een koude kermis thuis. Hij juichte te vroeg en zag Primož Roglič hem nog passeren op de streep, waarna hij ook nog teruggezet werd in de uitslag.

Zijn tweede plaats werd door de jury omgezet in een vijfde plek, de laatste plaats van de kopgroep. Marc Hirschi, die van de rare sprint van Alaphilippe de meeste hinder had, werd daardoor tweede. Tadej Pogačar mocht alsnog het podium op als nummer drie. Matej Mohoric eindigde door de straf van Alaphilippe als vierde. (4 oktober, 17.22 uur)

Update 18.48 uur – Alaphilippe biedt excuses aan voor foute sprint

“Ik begon mijn sprint op 200 meter van de meet, maar toen heb ik een fout gemaakt”, geeft hij toe. “Daar ben ik volledig verantwoordelijk voor. Ik weet dat mijn manoeuvre een probleem veroorzaakte voor de andere renners en daar biedt ik mijn excuses voor aan. Ik wil benadrukken dat ik het niet met opzet deed. Ik accepteer de beslissing van de jury en alles wat ik nu kan doen is focussen op de volgende wedstrijden.”

“Ik voelde mij goed vandaag en wilde een mooie wedstrijd rijden”, blikt Alaphilippe terug. “Ik koos de aanval op het steilste deel van de Roche-aux-Faucons en maakte daar een selectie. Daarna werkten we goed samen en hielden we onze voorsprong vast. Daarom kreeg ik vertrouwen voor de laatste kilometer…” (4 oktober, 18.48 uur)

