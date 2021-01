Wereldbekermanches MTB in Nove Mesto en Vallnord afgelast

Niet alleen in het wegwielrennen vallen de wedstrijden om als dominostenen. Er is ook slecht nieuws voor de mountainbikers. De wereldbekermanches in Nové Město na Moravě (15-16 mei) en Vallnord (14-15 augustus) zijn namelijk afgelast, zo vernam WielerFlits.

Vorig jaar gingen de meeste wereldbekerwedstrijden in het mountainbiken al niet door vanwege de coronapandemie. De UCI kwam na de coronabreak nog wel met een nieuwe en alternatieve MTB-kalender, maar veel wedstrijden gingen uiteindelijk definitief niet door.

De mountainbikers kregen vorig jaar nog wel de kans om voor de medailles te strijden op een Europees- en wereldkampioenschap. De UCI houdt een lijst bij met mountainbike-evenementen in 2021. De eerste Wereldbeker staat gepland voor 24 en 25 april in het Sloveense Maribor.

Voorlopig staan er ook nog Wereldbekers op het programma in Albstadt (8-9 mei), Fort William (22-23 mei), Leogang (12-13 juni), Les Gets (3-4 juli), Lenzerheide (4-5 september) en Snowshoe (18-19 september), al moeten we in coronatijd wel met twee woorden spreken. Het WK zal dit jaar plaatsvinden in het Italiaanse Val di Sole (25-29 augustus).