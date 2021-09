Wereldbeker MTB: Victor Koretzky voorkomt thuiszege Flueckiger en Schurter in Lenzerheide

Victor Koretzky was zondag de beste mountainbiker in de cross-country-wedstrijd in Lenzerheide. Na bijna anderhalf uur bleef de Fransman thuisrijders Nino Schurter en Matthias Flueckiger voor. Milan Vader was na een vroege val kansloos voor een topklassering.



Een week na het wereldkampioenschap in Val di Sole stond met de wereldbekermanche in Lenzerheide alweer de voorlaatste wedstrijd in de wereldbeker op het programma. Voor kersvers wereldkampioen Nino Schurter was het zijn debuut in de regenboogtrui in een cross-country-wedstrijd.

In de eerste rondes hield de Zwitserse wereldkampioen zich op de vlakte. Terwijl Victor Koretzky en Henrique Avancini bruut de kop namen, volgde hij het spelletje vanaf positie vijf of zes. Vlak voor hem reed Milan Vader nog, een stuk achter hem Mathias Flueckiger, de nummer twee van de Olympische Spelen in Tokio. Vader zou na een valpartij in de tweede ronde ver wegzakken in de wedstrijd.

Flueckiger en Schurter gretig onderweg

Halverwege de wedstrijd werd duidelijk dat Koretzky, Avancini, Flueckiger, Schurter, Alan Hatherly, Titouan Carod en Ondrej Cink de beste mountainbikers van de dag waren. Steeds weer kleefden ze terug aan elkaar na aanvallen van de gretige Flueckiger en Schurter. Met nog twee rondes te gaan werd duidelijk dat de zege voor Hatherly, Flueckiger, Schurter of Koretzky zou zijn. Met zijn vieren begonnen zijn aan de slotronde.

De Zuid-Afrikaan Hatherly zou daarin als eerste afhaken. De overige drie mountainbikers wisten het daarna nog lang spannend te houden, tot de laatste minuten. Toen de agressief rijdende Koretzky op het einde een versnelling plaatste, hadden de Zwitsers geen aanval meer. Zodoende verstoorde hij het Zwitserse feestje in Lenzerheide.

Wereldbeker mountainbiken 2021

Cross-country mannen, Lenzerheide

1. Victor Koretzky in 1u18m23s

2. Nino Schurter op 2s

3. Matthias Flueckiger op 10s

4. Alan Hatherly op 18s

5. Titouan Carod op 31s

6. Henrique Avancini op 37s

7. Bartlomiej Wawak op 52s

8. Ondrej Conk op 1m14s

9. Maximilian Brandl op 1m15s

10. Luca Schwarzbauer op 1m15s