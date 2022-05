Wereldbeker MTB: Rebecca McConnell is ook de beste Nové Mesto

Rebecca McConnell is momenteel niet te stoppen op de mountainbike. De 30-jarige Australische was dit seizoen al de beste in de Wereldbeker cross country in het Braziliaanse Petrópolis en het Duitse Albstadt en kwam vandaag ook als eerste over de streep in de Wereldbeker van Nové Mesto. McConnell bleek in Tsjechië te sterk voor de Française Loana Lecomte en de Zweedse Jenny Rissveds.

Vrijwel meteen vanuit het vertrek plaatste de Australisch kampioene een versnelling op het intervalparcours in Nové Mesto. Ze had vrij snel een gat van twintig seconden en die marge bouwde de 30-jarige McConnell gestaag verder uit. Wat de concurrentie achter haar ook probeerde, ze kwamen geen steek dichterbij. Rissveds was net als een week eerder in Albstadt de tweede beste vrouw in koers, maar de warme weersomstandigheden zorgden ervoor dat ze haar inspanningen moest bekopen.

De Zweedse olympische kampioene van 2016 riep meermaals om verkoelend water onderweg, maar dat kreeg ze niet altijd. Anne Terpstra en wereldkampioene Evie Richards kenden ook niet hun beste dag. Na halfweg koers rukte toptalent Loana Lecomte op naar voren. De Française kwam dichter en dichter op McConnell, die het duidelijk zwaar het in de slotfase van de race. Uiteindelijk hervond de Australische zich en hield ze Lecomte af, Rissveds eindigde voor Jolanda Neff en Caroline Bohé als vierde.

Wereldbeker Nové Mesto 2022 (XCC), vrouwen

Rebecca McConnell (PrimaFlor-Mondraker-Genuins) in 1u21m17s

Loana Lecomte (Canyon-CLLCTV) +40s

Jenny Rissveds (Team 31) +1m17s

4. Jolanda Neff (Trek Factory Racing) +2m22s

5. Caroline Bohé (Ghost Factory Racing) z.t.

6. Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing) +2m25s

7. Laura Stigger (Specialized Factory Racing) +3m11s

8. Alessandra Keller (Thömus Maxon) +3m12s

9. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) +3m52s

10. Sina Frei (Specialized Factory Racing) +4m01s

Volledige uitslag