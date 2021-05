Wereldbeker MTB: Loana Lecomte ook superieur in Nove Mesto

Loana Lecomte heeft, een week na haar demonstratie in Albstadt, ook de Wereldbeker van Nové Město na Moravě op haar naam geschreven. De jonge Française reed al in de openingsronde weg en kwam met grote voorsprong over de finish.

Om 11.20 uur waren de vrouwen aan de beurt en net als in Albstadt was de kopstart voor Loana Lecomte. De nog altijd maar 21-jarige Française, de regerend wereldkampioene bij de beloften, schoot als een komeet weg en wist al snel een mooie kloof uit te bouwen op haar grootste concurrentes. Na de openingsronde waren de verschillen al behoorlijk opgelopen.

Lecomte schiet uit de startblokken

Na de eerste ronde was het verschil tussen Lecomte en haar naaste belager, de Amerikaanse Haley Batten, opgelopen tot een halve minuut. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot kwam als derde door, maar wel op goed veertig tellen van de ontketende Lecomte. Rebecca McConnell en Evie Richards (vorig jaar nog succesvol in Slovenië) volgden nog wat verder.

De kaarten waren al behoorlijk geschud na de openingsronde: zo reden erkende mountainbiketoppers als Anne Tauber (achtste) en Anne Terpstra (tiende) al anderhalve minuut in het krijt. Voor ex-wereldkampioene Kate Courtney en regerend Olympisch kampioene Jenny Rissveds werd het helemaal een race om snel te vergeten.

Klasse apart

Courtney kende een goede start in Nové Město na Moravě, maar kwam ten val en kon na schakelproblemen een topklassering vergeten. Rissveds, vorige week nog negende in Albstadt, besloot al vrij vroeg in de remmen te knijpen. Lecomte kende onderweg geen pech en wist haar voorsprong stelselmatig uit te bouwen.

Bij het ingaan van de slotronde was het verschil tussen Lecomte en nummer twee McConnell gegroeid tot anderhalve minuut en was de Française al bijna zegezeker. In de vijfde en laatste ronde kende ze geen malheur meer en dus won ze met ruime voorsprong haar tweede opeenvolgende Wereldbeker.

Batten wist in de slotronde nog McConnell te passeren voor de tweede plaats. Ferrand-Prévot kwam uiteindelijk als vierde over de streep, voor Evie Richards. Terpstra eindigde na een goede slotronde nog als negende, voor haar landgenote Tauber.

Wereldbeker mountainbiken 2021

Cross-country vrouwen, Nové Město na Moravě

1. Loana Lecomte (Massi) in 1u25m13s

2. Haley Batten (Trinity Racing MTB) op 1m39s

3. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker XSauce) op 1m51s

4. Pauline Ferrand-Prévot (Absolute-Absalon-BMC) op 2m10s

5. Evie Richards (Trek Factory Racing CX) op 2m27s

6. Linda Indergand (Liv Factory Racing) op 2m50s

7. Sina Frei (Specialized Racing) op 3m22s

8. Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX) op 3m39s

9. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) op 4m06s

10. Anne Tauber (CST PostNL Bafang) op 4m33s