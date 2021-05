Wereldbeker MTB: Loana Lecomte klasse apart in Albstadt

De Cross-country wedstrijd bij de vrouwen in het Duitse Albstadt is gewonnen door Loana Lecomte. De nog altijd maar 21-jarige Française bleek op het klimparcours een klasse apart. Anne Terpstra was op de zesde plek de beste Nederlandse.

Halverwege de eerste volledige ronde hadden de Franse dames Lecomte en Ferrand-Prévot al een flinke voorsprong op de overige concurrentes. De beloftevolle Lecomte, in 2020 zowel Europees- als wereldkampioen bij de beloften, kende een begenadigde dag en wist in warme omstandigheden haar oudere landgenote op een gevoelige nederlaag te trakteren.

Bij het ingaan van de laatste ronde was het verschil tussen Lecomte en Ferrand-Prévot opgelopen tot een minuut en de slotronde van Lecomte had wel iets weg van een ereronde. Lecomte kwam met een brede glimlach over de finish, gevolgd door Ferrand-Prévot en de Amerikaanse Haley Batten. Die laatste werd derde na een spannende strijd met landgenote Kate Courtney en Yana Belomoina.

Terpstra, Linda Indergand, Laura Stigger, Jenny Rissveds (de Olympisch kampioene van 2016) en Sina Frei maakten de top-10 vol. Grote namen als Eva Lechner en Jolanda Neff moesten genoegen nemen met een verre ereplaats. De Belgische Githa Michiels werd twintigste, Anne Tauber (37e) kende een race om snel te vergeten en Ceylin del Carmen Alvarado gaf onderweg op.

Wereldbeker mountainbike 2021

Cross-country vrouwen, Albstadt

1. Loana Lecomte (Massi) in 1u21m38s

2. Pauline Ferrand-Prévot (Absolute-Absalon-BMC) op 53s

3. Haley Batten (Trinity Racing MTB) op 1m15s

4. Kate Courtney (Scott-SRAM MTB Racing Team) op 1m20s

5. Yana Belomoina (CST Postal Bafang) op 1m30s

6. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) op 1m47s

7. Linda Indergand (Liv Factory Racing) op 1m57s

8. Laura Stigger (Specialized Racing) op 2m11s

9. Jenny Rissveds (Team31) op 2m54s

10. Sina Frei (Specialized Racing) op 3m03s

11. Eva Lechner (Trinx Factory Team) op 3m11s

13. Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX) op 3m38s

20. Githa Michiels op 4m39s

25. Evie Richards (Trek Factory Racing CX) op 6m09s

32. Lotte Koopmans op 7m34s

37. Anne Tauber (CST PostNL Bafang) op 8m07s

Volledige uitslag