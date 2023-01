Welsford pakt tweede ritzege op rij in San Juan, eindwinst López

Miguel Ángel López (Team Medellín-EPM) heeft zoals verwacht het eindklassement van de Vuelta a San Juan gewonnen. In de slotrit over de rondweg van San Juan kwam zijn leidende positie niet meer in gevaar. De slotrit was een prooi voor Sam Welsford, die de bloemen voor de tweede opeenvolgende dag mee mocht nemen naar de ploegbus van Team DSM. Fabio Jakobsen kwam tijdens de sprint in aanraking met een toeschouwer, maar hij kwam met de schrik vrij.

De laatste etappe van de ronde van San Juan speelde zich volledig af in de provinciehoofdstad. Er werd uitgepakt met een niet al te speciaal parcours. Er moesten simpelweg zeven rondjes over de ringweg worden afgelegd. De etappe over de volledige Avenida de Circunvalación was niet voor het eerst opgenomen in de Ronde van San Juan. Sterker nog: in ieder geval tijdens alle voorgaande edities op UCI-niveau vormde de ringweg het decor van de slotetappe. Ook speelden zich er al diverse wielerkampioenschappen af op het rondje.

Indrukwekkend afscheid Richeze

Voorgaande winnaars op de omloop tijdens de Ronde van San Juan? Allemaal sprinters die ook nu nog op de fiets zaten: Maximiliano Richeze (2017), Giacomo Nizzolo (2018), Sam Bennett (2019) en Fernando Gaviria (2020). Van de Argentijn werd tijdens de etappe uitgebreid afscheid genomen. Door collega-renners werd een enorme erehaag gevormd, waarna hij tijdens de gehele openingsronde voor het peloton mocht uitrijden om naar alle toeschouwers te zwaaien. Met de Argentijnse vlag in zijn handen ging hij zichtbaar geëmotioneerd voor de eerste keer over de finishlijn.

📍 Etapa 7🇦🇷 Previo a la largada el homenaje a unos de los mejores ciclistas de la historia Argentina. Grande @MaxRicheze👏👏 te vamos a extrañar!#DondeTodoEmpieza #VueltaSJ2023 pic.twitter.com/9LLYsDGqLF — Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 29, 2023

Na het plengen van de tranen na dit indrukwekkende saluut werd er zowaar ook nog gekoerst. Jens Reynders meldde zich samen met drie anderen vooraan, maar na het winnen van de eerste tussensprint vond de Belg van Israel-Premier Tech het wel mooi geweest. Mathias Vacek (Trek-Segafredo), Miguel Salgueiro (AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense) en Laureano Rosas (Gremios por el Deporte-Yaco) reden wel door, al namen ze onderweg ook uitgebreid de tijd om de mensenmassa op te jutten.

Evenepoel toont zich, Jakobsen kopt telefoon in sprint

In de voorlaatste ronde hield ook Rosas het voor bekeken. Vacek en Salgueiro stribbelden nog even tegen, maar ze wisten dat ze kansloos waren tegen de meute. De twee wisten het uit te zingen tot een kilometer of 15 voor de eindstreep. Net voor ze werden ingerekend gingen twee grote tenoren erop en erover: Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step) reageerde alert op een uitval Quinn Simmons (Trek-Segafredo).

Het was niet alleen een sfeeractie van de twee; ze reden ook voor serieus voor de ritzege. Ze brommerden over de bijna geheel vlakke ringweg en gaven zo de etappe nog wat kleur. Even leken ze zelfs voor een stunt te kunnen zorgen, maar dit feest ging niet door. Op drie kilometer van de finish werd het duidelijk: een sprint zou ook dit jaar de beslissing brengen.

En daarin was het Sam Welsford die net als gisteren de snelste was na puik werk van zijn ploegmaats van Team DSM. Fabio Jakobsen moest in de zucht naar de meet van te ver komen. Hij dook langs de hekken nog wel in een gaat, maar dat had bijna desastreuze gevolgen. Hij kwam in aanraking met de hand van een toeschouwer (en zijn telefoon) en daarbij verloor hij zijn bril. De Europees kampioen bleef gelukkig overeind, maar meer dan een tweede plaats zat er voor hem niet in.