Wellens voor de derde keer winnaar op dezelfde klim: “Wist hoe ik het moest aanpakken”

Tim Wellens is altijd goed aan het begin van het seizoen. Die gedachte blijft, zelfs nu hij bij UAE-Emirates koerst, standhouden, getuige zijn ritzege in de Ruta del Sol. “Het is een perfecte dag voor mij in een perfecte week voor het team”, vertelde Wellens na afloop.

De Limburger mocht in zijn eerste koersen als UAE-renners al elke dag juichen voor Tadej Pogacar. “Maar vandaag kon ik mijn eigen kans grijpen en daar ben ik erg dankbaar voor. Het was een perfect scenario, gezien het feit dat Tadej leider is in het klassement. Daardoor moest ik in de ontsnapping niet al te veel doorduwen. Mijn enige zorg was de wind, die gevaarlijk kon worden.”

De slotklim, de met kasseien betegelde Alto de Alcalá de los Gazules, die kende Wellens natuurlijk al langer. In de edities van 2018 en 2019 was hij er eerder al eens de beste. “Gelukkig begonnen we samen aan de voet van de laatste heuvel. Doordat ik deze klim kende van de vorige jaren, wist ik perfect hoe ik het aan moest pakken”, aldus Wellens.

“Eigenlijk is het al een perfecte week geweest, met veel zeges voor het team. Ik voel dat ik zelf ook goed aan het rijden ben. Het is leuk om mijn steentje bij te dragen bij de zeges van Tadej. Hij is de sterkste, maar we voelen ons echt een onderdeel van zijn overwinningen.”