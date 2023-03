Wellens en Trentin voeren UAE Emirates aan in Dwars door Vlaanderen

UAE Emirates hoopt zondag met Tadej Pogačar een gooi te doen naar de zege in de Ronde van Vlaanderen, maar eerst volgt met Dwars door Vlaanderen nog een andere Vlaamse kasseiklassieker. De ploeg rekent woensdag met name op Matteo Trentin en Tim Wellens.

Pogačar zet alles op de Ronde van Vlaanderen en dus krijgen zijn ploeggenoten woensdag in Dwars door Vlaanderen de kans om voor eigen rekening te rijden. Het is vooral uitkijken naar Wellens en Trentin. De Belg was dit seizoen al goed voor mooie uitslagen in onder meer de Jaén Paraiso Interior (derde), Ruta del Sol (ritwinst) en Kuurne-Brussel-Kuurne (5e), Trentin gaf afgelopen zondag nog een goede indruk in Gent-Wevelgem.

Verder zijn Nederlander Sjoerd Bax, de Deense hardrijder Mikkel Bjerg, de Duitse sprinter Pascal Ackermann, de eveneens niet trage Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons en de Noorse kilometervreter Vegard Stake Laengen van de partij.

Lees ook: Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2023 – Gouden kans, bij afwezigheid van Grote Drie

Team DSM met Degenkolb en Eekhoff

Team DSM heeft inmiddels ook zijn selectie op papier voor Dwars door Vlaanderen. De Nederlandse formatie heeft niet een uitgesproken kopman voor het Vlaamse klassiekerwerk, maar wellicht kunnen John Degenkolb en Nils Eekhoff verrassen. Degenkolb was zondag nog keurig twaalfde in Gent-Wevelgem.

Mocht de koers uitdraaien op een sprint met een grote groep, dan is Sam Welsford wellicht een interessante pion. Leon Heinschke, Pavel Bittner, Kevin Vermaerke en Frederik Rodenberg Madsen zijn de overige namen.