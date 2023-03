UAE Emirates presenteert team rond Pogacar voor Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogačar weet met welke ploeggenoten van UAE Emirates hij zondag aan de start zal verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. De Sloveense favoriet kan onder meer rekenen op de aanwezigheid van Tim Wellens, Matteo Trentin en Nederlander Sjoerd Bax.

Het is geen geheim dat Pogačar een doel heeft gemaakt van de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen vocht vorig jaar in zijn eerste Ronde al een gedenkwaardig duel uit met Mathieu van der Poel, maar viel na een knotsgekke laatste kilometer nipt naast het podium. Dit jaar hoopt de tweevoudige Tourwinnaar op sportieve revanche.

Pogačar liet in aanloop naar de Vlaamse Hoogmis al zien dat het met de vorm wel snor zit. In Milaan-San Remo eindigde hij als vierde, nadat hij de aanval had geopend op de Poggio. In de E3 Saxo Classic mocht hij na een sterke koers als derde man mee het podium op, samen met winnaar Wout van Aert en Van der Poel.

“In de E3 Saxo Classic hadden we een geweldige race en een mooie strijd en ik kijk ernaar uit om het zondag allemaal over te doen. Mijn eerste ervaring in Vlaanderen was vorig jaar iets om nooit te vergeten. De energie van de wedstrijd en de passie voor het wielrennen in België is iets speciaals. Ik voel me klaar en de ploeg is klaar, dus we gaan ons best doen”, laat de Sloveen weten in een perscommuniqué.

Matteo Trentin, Tim Wellens, Sjoerd Bax, Rui Oliveira, Vegard Stake Laengen en Mikkel Bjerg moeten Pogačar zo lang mogelijk bijstaan in de Ronde van Vlaanderen.