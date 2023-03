Wellens baalt na Strade Bianche: “Gelost worden door mechanische pech is pijnlijk”

Tim Wellens begon zaterdag als een van de grote favorieten aan Strade Bianche, maar de renner van UAE Emirates kreeg op een zeer slecht moment af te rekenen met mechanische pech en kwam zo nooit meer echt in koers. “En ik voelde me nog supergoed”, vertelde hij na afloop aan Sporza.

Wellens stond met de nodige ambitie aan de start van de Italiaanse klassieker, nadat hij eerder dit voorjaar al indruk wist te maken in onder meer de Ruta del Sol en het Vlaamse Openingsweekend. De 31-jarige coureur was ook in Strade Bianche op de afspraak, maar materiaalpech gooide flink wat roet in het eten. “Mijn stuur kwam los. Als je lost door slechte benen, dan kun je daar mee leven. Gelost worden door mechanische pech is pijnlijk.”

“Ik voelde me supergoed en ik wilde koersen op 25 kilometer van de finish, maar daar ben ik zelfs niet aan toegekomen. Dat dit toch vertrouwen geeft voor wat nog komt? Ja, maar je kunt niet elk weekend spreken over goeie benen en dan geen resultaat halen.”

Wellens kwam uiteindelijk nog als dertiende over de streep, op 1m46s van winnaar Tom Pidcock. Echt veel tijd om te balen heeft de coureur van UAE Emirates overigens niet, aangezien hij vandaag aan de start wordt verwacht van Parijs-Nice. In de Franse ronde moet hij ploeggenoot en kopman Tadej Pogačar aan de eindzege zien te helpen.