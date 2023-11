vrijdag 24 november 2023 om 17:19

Welke landen mogen twee tijdrijders naar de Olympische Spelen 2024 sturen?

Overzicht De UCI heeft vorige week alle nationale bonden op de hoogte gebracht die zich geplaatst hebben voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Landen mogen maximaal twee tijdrijdsters afleveren op basis van de behaalde quotaplekken. Dat is het geval voor Nederland. België moet het met een renster minder doen. WielerFlits maakt het overzicht.

De regels voor olympische tickets bij het tijdrijden waren aanmerkelijk eenvoudiger dan voor de wegwedstrijd. Tijdrijdsters van de beste 25 landen op de UCI Nation Ranking van 17 oktober 2023 mogen zich opmaken voor de reis naar Parijs, op de voorwaarde dat ieder continent twee keer vertegenwoordigd is. De eerste tien landen daarvan op het WK tijdrijden in Glasgow, mogen een extra tijdrijdster afvaardigen naar de Olympische Spelen 2024.

Nederland slaagde daar dankzij de zesde plek van Demi Vollering in, maar België kwam niet verder dan de zeventiende plek van Julie De Wilde. Omdat de Belgische vrouwen op de UCI Nation Ranking als derde eindigden, mogen ze automatisch één tijdrijder afvaardigen. Op papier heeft België voor de olympische tijdrittitel ook niet meteen een kandidaat in huis en dus is de extra plek missen geen ramp. Rensters die de tijdrit afwerken, moeten ook de wegwedstrijd rijden.

Overigens is België niet het enige land uit de top-10 van de UCI Nation Ranking dat slechts één tijdrijder mag afleveren. Dat geldt ook voor Italië (tweede) en Zwitserland (vierde). Landen buiten de top-1o die op basis van het WK wél een extra tijdrijder mogen afleveren, zijn de Verenigde Staten (twaalfde), Oostenrijk (dertiende) en Slovenië (achttiende). Voor dat laatste land geldt dat de twee tijdrijdsters ook de wegwedstrijd moeten rijden.

Landen met twee tijdrijders op de Olympische Spelen 2024

Nederland

Polen

Groot-Brittannië

Frankrijk

Australië

Duitsland

Denemarken

Verenigde Staten

Oostenrijk

Slovenië

Landen met één tijdrijder op de Olympische Spelen 2024

Italië

België

Zwitserland

Canada

Nieuw-Zeeland

Spanje

Zuid-Afrika

Noorwegen

Oezbekistan

Cuba

China

Internationale neutrale atleet*

Finland

Oekraïne

Rwanda**

* Renners uit Rusland mogen alleen op individuele basis deelnemen, na goedkeuring van de UCI

** Het continent Afrika was middels Zuid-Afrika slechts één keer vertegenwoordigd bij de top-25 op de UCI Nation Ranking. Rwanda (29ste) profiteert daarvan en dit gaat ten koste van Colombia (25ste)