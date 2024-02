vrijdag 23 februari 2024 om 15:33

Wegprogramma Mathieu van der Poel: voorjaar van Milaan-San Remo tot en met Luik-Bastenaken-Luik

Breaking Mathieu van der Poel heeft zijn programma voor het komende voorjaar wereldkundig gemaakt. De wereldkampioen zal in nagenoeg elke topklassieker zijn opwachting maken.

Zoek niet naar de 29-jarige Nederlander in het openingsweekend. Van der Poel begint zijn wegcampagne in Milaan-San Remo. Dat betekent ook dat hij zijn geliefde Strade Bianche opnieuw links moet laten liggen. Hij traint momenteel al enige tijd in Spanje, om straks goed te zijn in de klassiekers. Dat begint dus met La Primavera, waar hij titelverdediger is.

In een maand tijd zal hij vervolgens álle grote voorjaarsklassiekers in het weekend rijden. Dat betekent – naast de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix – een terugkeer in de Amstel Gold Race, maar ook in Luik-Bastenaken-Luik.

Uitdaging in Luik

Het is een grote uitdaging om in alle monumenten en de andere grote voorjaarskoersen in topvorm te zijn. Er is Van der Poel echter veel aangelegen om zijn regenboogtrui zo vaak als mogelijk te tonen aan het grote publiek. In La Doyenne hoopt hij zijn vierde monument te winnen en door de huidige finale is dat niet onrealistisch.

Wel moet hij dan zien af te rekenen met Remco Evenepoel en Tadej Pogačar. Daarvan heeft MVDP al meermaals herhaald dat hij dat als onrealistisch acht. Zijn deelname is vooralsnog ‘To Be Determined’, en moet dus nog officieel worden vastgelegd.

Programma Mathieu van der Poel 2024

Milaan-San Remo

E3 Saxo Classic

Gent-Wevelgem

Ronde van Vlaanderen

Parijs-Roubaix

Amstel Gold Race

Luik-Bastenaken-Luik