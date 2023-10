dinsdag 10 oktober 2023 om 19:00

Weet jij de winnaars van de voorjaarsklassiekers 2023 nog? Speel nu de Quiz!

Het wielerjaar 2023 loopt op zijn laatste benen en dus zou je bijna vergeten dat we een heerlijk voorjaar gehad. Om het geheugen nog even op te frissen, zo begin oktober, gaan we terug naar februari, maart en april van 2023. Weet jij nog wie de winnaars waren de van de voorjaarsklassiekers bij de mannen? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op de nieuwste RIDE!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk dinsdag 17 oktober 2023 om 16.00 uur antwoord op de vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 10 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden en hun gegevens achterlaten, verloten we 5x de nieuwe Najaarsgids van RIDE Magazine.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Weet jij de winnaars van 2023 nog? Quiz Wie won de Omloop Het Nieuwsblad 2023? Wie won Strade Bianche 2023? Wie won Milaan-San Remo 2023? Wie won de E3 Saxo Classic 2023? Wie won Gent-Wevelgem 2023? Wie won Dwars door Vlaanderen 2023? Wie won de Ronde van Vlaanderen 2023? Wie won Parijs-Roubaix 2023? Wie won de Amstel Gold Race 2023? Wie won Luik-Bastenaken-Luik 2023? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.

Wat is jouw score van deze WielerFlits Quiz? Deel je uitslag in de reacties!