Weergaloze Denen pakken wereldtitel koppelkoers, Nederland vierde zondag 1 maart 2020 om 16:11

Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv hebben in Berlijn Denemarken de wereldtitel bezorgd op de koppelkoers. Na 200 ronden hadden zij 29 punten meer dan de Nieuw-Zeelandse renners, die naar het zilver reden. Duitsland pakte brons.

Op de koppelkoers was Duitsland de titelverdediger. Het gastland ging met Roger Kluge en Theo Reinhardt met de vertrouwde namen van start. De tegenstand was echter talrijk. Nederland wilde met Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik hoge ogen gooien, nadat zij tijdens de Europese Spelen en het EK tweede werden. Zij sloegen zelf de Duitsers en ook de Denen Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv nog iets hoger aan. Met onder meer de Belgen Kenny De Ketele en Robbe Ghys, Australiërs en Spanjaarden wilden ze strijden om de top drie.

Andreas Graf en Andreas Müller kwamen als eersten door bij de eerste van totaal twintig sprints, maar de Oostenrijkers zouden verder geen rol spelen in de wedstrijd. Hoe anders was dat voor de Norman Hansen en Mørkøv. De Denen wonnen de volgende drie sprints en pakten een ronde op de concurrentie. Daarmee verdienden ze nog eens twintig punten. Halfkoers stonden zij dan ook een straatlengte voor op de anderen, een voorsprong die zij nooit meer uit handen gaven.

Van Schip en Havik waren toen al opgeschoven naar de top vijf en op veertig ronden van de finish kwam het koppel op gelijke hoogte met Nieuw-Zeeland, dat tot dat moment lange tijd de tweede plaats bezette. Even leek Nederland op weg naar zilver, maar Stewart en Gate kwamen in de voorlaatste sprint weer langszij. Aan de finish pakten Kluge en Reinhardt het volle pond en kwam Nieuw-Zeeland als tweede door, waardoor de Nederlanders in extremis van het podium vielen.

Van Schip en Havik werden vierde, waarmee zij een plaats boven De Ketele en Ghys eindigden. De Belgen legden beslag op de vijfde plaats.

Madison 50 km – mannen

Lasse Norman Hansen-Michael Mørkøv

Campbell Stewart-Aaron Gate

Roger Kluge-Theo Reinhardt