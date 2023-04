Weer tegenslag voor Schachmann: Duitser stapt noodgedwongen uit Tour of the Alps

Het zit Maximilian Schachmann niet mee. De Duitser zag zijn conditie al achteruitgaan door ziekte voorafgaand aan Parijs-Nice, zo vertelde hij eerder deze week aan WielerFlits, en moet nu ook de Tour of the Alps verlaten vanwege een virusinfectie. Dat laatste laat BORA-hansgrohe weten op sociale media.

Schachmann stond na drie etappes 59ste in het algemeen klassement van de Tour of the Alps, op bijna een half uur van klassementsleider Tao Geoghegan Hart. De Duitser bereidde zich in de vijfdaagse voor op Luik-Bastenaken-Luik. In La Doyenne verwachtte de 29-jarige renner niet op zijn best te zijn, maar hij dacht wel te zullen starten. Nu is dat nog maar de vraag. Schachmann is donderdag, drie dagen voor Luik-Bastenaken-Luik, namelijk niet van start gegaan in de vierde etappe van de Tour of the Alps vanwege ziekte.

🇦🇹🇮🇹 #TotA unfortunately @MaxSchachmann could not start today due to a virus infection. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 20, 2023