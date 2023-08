Weer raak! Romain Grégoire knalt naar zege in koninginnenrit Tour du Limousin

Romain Grégoire heeft na de openingsrit ook de koninginnenrit van de Tour du Limousin gewonnen. De Fransman remonteerde in de laatste rechte lijn Óscar Rodriguez, die eerder op de slotklim alleen was weggereden. Grégoire verstevigde zo ook zijn leiding in het algemeen klassement.

De klimmers waren donderdag aan zet in de Tour du Limousin. Het eerste deel van voorlaatste etappe viel was nog relatief eenvoudig, maar de finale was loodzwaar. In een finalerondje van iets meer dan dertig kilometer moest eerst de Côte du Puy de Bort (6,3 km aan 5,9%) beklommen worden. Na een plateau en een afdaling, volgde deze beklimming nogmaals, maar nu met een ander einde – richting Bort les Orgues (5,8 km aan 6%). Daar zouden we na 195,5 kilometer de ritwinnaar kennen. En mogelijk al de eindwinnaar.

Vluchter Macleod (ABLOC CT) virtueel aan de leiding

Maar eerst de beginfase, waarin zes renners wisten weg te rijden uit het peloton. Het ging om Nicolas Debeaumarché (St-Michel-Mavic-Auber 93), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), Thomas Bonnet (TotalEnergies), Andrea Mifsud (Nice Métropole Côte d’Azur), Alessandro Iacchi (Corratec) en Callum Macleod, van het Nederlandse conti-team ABLOC CT. Laatstgenoemde was de bestgeklasseerde vooraan, op twee minuten en 15 seconden van leider Romain Grégoire.

Op een gegeven moment stond Macleod virtueel aan de leiding, want de zes vergaarden een voorsprong van bijna zes minuten op het peloton. Aan de voet van de Côte du Puy de Bort was het verschil echter al flink teruggelopen. De koplopers verdedigden een voorsprong van nog tweeënhalve minuut. Marcellusi vond het niet hard genoeg gaan en ging er alleen vandoor. Ondertussen was er ook actie in het peloton: Rein Taaramäe ging in de tegenaanval.

Op naar de slotklim

De Est raapte Macleod op en ging vervolgens op weg naar Debeaumarché en Bonnet, die op de top een minuut achterlagen op Marcellusi. Met nog twintig kilometer te gaan, kwam Taaramäe bij de twee achtervolgers. Bonnet ging al snel overboord, maar Debeaumarché bleef dapper doordoen. Beetje bij beetje knabbelden laatstgenoemde en Taaramäe van de achterstand op Marcellusi, terwijl ook het peloton dichterbij sloop. Aan de voet van de slotklim had de koploper nog zo’n vijftien seconden op de twee achtervolgers. Het peloton volgde op een halve minuut.

Op de eerste steile stroken vielen Debeaumarché en Taaramäe al terug in het peloton, waar Arkéa-Samsic gas gaf. Niet veel later was ook Marcellusi eraan voor de moeite. Het ging namelijk hard in het peloton, dat al stevig uitdunde. Vooral Rémy Rochas trok stevig door, in dienst van Jesús Herrada. Er waren daarna verschillende speldenprikken. Met name Óscar Rodríguez was bijzonder actief, en met succes. De renner van Movistar, die geen gevaar meer was voor het algemeen klassement, wist een kleine twee kilometer voor de finish een serieus gat te slaan.

Grégoire eist de zege op

Rodríguez leek even op weg naar de overwinning, maar Jesús Herrada en Romain Grégoire gingen nog in de achtervolging. Vooral laatstgenoemde had nog wel wat in de benen. Met een krachtige sprint remonteerde hij Rodríguez in de laatste rechte lijn en eiste hij de ritzege op. Ook verstevigde hij zijn leidende positie. In het algemeen klassement heeft hij nu een voorsprong van 38 seconden op Benoît Cosnefroy, zijn naaste belager.