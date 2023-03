Weer Nederlands succes in Tour de Taiwan: Jeroen Meijers slaat dubbelslag

Jeroen Meijers is de grote winnaar geworden van de vierde etappe van de Tour de Taiwan. De 30-jarige Nederlander, die uitkomt voor de Maleisische formatie Terengganu Polygon Cycling Team, kwam in Nantou als eerste over de streep en neemt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Raymond Kreder.

Vandaag stond er een lastige etappe op het programma in de Tour de Taiwan, met start en finish in Nantou. In de finale was het flink klimmen geblazen met een beklimming van goed acht kilometer aan 5% en een gecategoriseerde helling naar de tempel van Shuan Zang. De laatste vijftien kilometer waren dan weer iets vlakker.

Onderweg werd het kaf van het koren gescheiden, en gingen de rappe mannen onherroepelijk overboord. Raymond Kreder was de voorbije dagen wel telkens present in de finale, maar de rit naar Nantou bleek toch te lastig voor de renner van JCL Team Ukyo. De ervaren Nederlander kon op een bepaald moment niet meer volgen, kwam binnen op ruim acht minuten van de winnaar en moest zo de leiderstrui afstaan.

Een andere Nederlander gaat nu aan de leiding in de Tour de Taiwan. Jeroen Meijers sloeg in Nantou namelijk een dubbelslag, na een sprint met een twintigtal renners. De 30-jarige renner, die in het verleden uitkwam voor de opleidingsploeg van Rabobank en Roompot-Nederlandse Loterij, ging de spurt op het juiste moment aan en won afgetekend. De Italiaan Giacomo Ballabio werd tweede, Mathijs Paasschens (3e) was de tweede Nederlander op het dagpodium.

In het klassement gaat Meijers nu dus ook aan de leiding, al is het verschil met de Spanjaard Jordi López bijzonder klein: slechts één seconde. Benjamín Prades is de nummer drie in de voorlopige stand, op zeven tellen van Meijers. De Tour de Taiwan kent morgen zijn slotetappe, met start en finish in Kaohsiung City. Onderweg volgt er nog een klim van tweede categorie (5,7 km aan 4,2%), maar de finale is behoorlijk vlak.