Weer een tegenvaller voor Kobe Goossens: Belg opnieuw uit de roulatie

Kobe Goossens begon op spetterende wijze aan zijn wielerseizoen, maar de Belg is nu toch al een tijdje op de sukkel. De renner van Intermarché-Circus-Wanty kreeg eerder al af te rekenen met enkele blessures en heeft nu het coronavirus onder de leden.

Goossens staat zo opnieuw aan de kant en het is nog onduidelijk wanneer de 27-jarige renner weer een rugnummer kan opspelden. “In Luik-Bastenaken-Luik voelde ik al dat er wat mis was met mijn lichaam”, schetst Goossens in gesprek met Het Nieuwsblad. “Dat verergerde alleen maar in de Ronde van Romandië, waar ik uiteindelijk zelfs moet opgeven. Daarna heb ik twee weken lang mijn fiets niet aangeraakt.”

“Ik had geen zin om te trainen en wie mij kent, weet hoe erg het dan met mij gesteld moet zijn. Afgelopen maandag ondernam ik een proefritje van enkele uren, maar achteraf merkte ik dat ik totaal niet recupereerde. Corona, waarmee ik eerder al eens kreeg af te rekenen, zou opnieuw de oorzaak van alle miserie zijn.”

Wel of geen Tour?

Een nieuwe tegenvaller dus voor Goossens, en dat goed drie weken voor de Tour de France. “Breek je een of ander bot, dan kunnen ze daar vrij nauwkeurig een datum van heroptreden opkleven. Bij corona is dat anders en dat maakt het ook mentaal erg zwaar. Normaal gezien zou ik voor de tweede keer op rij de Tour rijden, maar dat wordt een moeilijke oefening.”

“Als de Tour onhaalbaar blijkt, dan gelden de Ronde van Polen eind juli en de Vuelta a España als alternatieven. De Vuelta is nog twaalf weken weg en zou normaal zeker moeten lukken, al is het dus toch altijd afwachten”, aldus Goossens, die dit jaar – met de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana – zijn eerste profzeges wist te boeken.