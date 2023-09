dinsdag 26 september 2023 om 08:13

Weer een sprint, weer een nieuwe winnaar: Daniel Babor de snelste in vierde rit Tour de Langkawi

Daniel Babor heeft de vierde etappe van de Ronde van Langkawi op zijn naam geschreven. De Tsjech van Caja Rural-Seguros RGA was de snelste in een massasprint. Klassementsleider George Jackson eindigde op de tweede plaats, Sasha Weemaes werd derde. Arvid De Kleijn moest genoegen nemen met een achtste plaats.

De vierde etappe van de Ronde van Langkawi ging van Bukit Mertajam naar Meru Raya. In de 140,2 kilometer lange etappe zaten nauwelijks hoogtemeters, en dus werd er opnieuw een massasprint verwacht. Acht renners probeerden het geijkte scenario te voorkomen en kozen in de openingsfase het hazenpad. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) en Giulio Masotto (Corratec-Selle Italia) waren de enige leden van een ProTeam vooraan.

Kopgroep krijgt weinig ruimte

De acht kregen echter nooit meer dan twee minuten voorsprong. Op een goede dertig kilometer van de streep was het verschil gezakt tot onder de minuut en probeerden twee renners van Roojai Online Insurance de oversteekt te maken: Valentin Midey en Polychronis Tzortzakis. Hun actie strandde in schoonheid, want vooraan was er ook een versnelling geweest. Deze had ertoe geleid dat Masotto alleen overbleef met Nichol Blanca Pareja (7 Eleven Cliqq – Air21 by Road Bike Philippines), Donghyeok Choi (KSPO Professional) en Afiq Huznie Othman (Nusantara).

De vier overblijvers van de vroege vlucht verweerden zich kranig, maar geen van hen zou het halen. Op goed zeven kilometer van de finish was iedereen gegrepen door het peloton. Dat gebeurde onder leiding van Tudor, dat met Arvid de Kleijn mikte op een tweede sprintzege. Al snel nam Bolton Equities Black Spoke het commando echter over in de sprintvoorbereiding, want met George Jackson – maandag winnaar van de derde etappe – hadden zij ook een kanshebber in de rangen.

Daniel Babor verrast

In de slotkilometer was het evenwel Caja Rural-Seguros RGA dat de kop nam. En dat was ook niet zonder reden, zo bleek. De Spaanse ploeg zette hun sprinter Daniel Babor goed af. De Tsjech ging vervolgens van ver aan, sloeg een gaatje en wist zijn inspanning vol te houden tot de streep. Klassementsleider George Jackson moest genoegen nemen met de tweede plaats, Sasha Weemaes werd derde. De Kleijn kwam niet verder een achtste plaats, terwijl Gleb Syritsa (winnaar van de tweede etappe) als tiende eindigde.