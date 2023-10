maandag 16 oktober 2023 om 17:41

Weer een Deense aanwinst voor Tour de Tietema-Unibet

TDT-Unibet Cycling Team is de laatste weken zeer actief op de transfermarkt en heeft maandag een nieuwe aanwinst gepresenteerd voor komend seizoen. Het gaat om Sebastian Nielsen, een 23-jarige Deen van het continentale Team ColoQuick.

De jonge Nielsen reed dit jaar op een wat lager niveau naar heel wat ereplaatsen. Zo werd hij vierde in Parijs-Troyes, vijfde in de Ringerike GP en reed naar drie top 10-noteringen in de Tour du Loir et Cher. Verder was hij succesvol in eigen land met overwinningen in de Grand Prix Lumsås en Konggaard Løbet, twee nationale wedstrijden.

Met de komst van Nielsen krijgt TDT-Unibet nog meer vorm. Van de huidige ploeg blijven acht renners. Harry Tanfield, Wouter Toussaint, Yentl Vandevelde en Bas Tietema (die wel aanblijft als ploegleider) rijden er volgend jaar niet meer. Daartegenover staat de komst van liefst tien nieuwkomers, waaronder Owen Geleijn en Jelle Johannink. Naar verwachting volgen er nog twee of drie nieuwe namen.

The perfect fit! 😍 🇩🇰 Name: Sebastian Nielsen

🛍️ Currently: Clothing store employee and rider of Team ColoQuick

👕 Next years: Rider of TDT-Unibet pic.twitter.com/ILwLhBWkqP — Tour de Tietema (@tourdetietema) October 16, 2023

Nielsen zal bij zijn nieuwe ploeg (sowieso) al twee landgenoten tegenkomen. Eerder wist TDT-Unibet zich namelijk al te versterken met twee andere Denen: Andreas Stokbro en Nicklas Pedersen.

