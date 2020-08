Weening: “Strijd tussen Jumbo-Visma en Ineos voordeel voor rest van het peloton” vrijdag 14 augustus 2020 om 12:42

De 72e editie van het Critérium du Dauphiné staat vooral in het teken van de strijd tussen Jumbo-Visma en Team Ineos. “En dat is een voordeel voor de rest van het peloton”, zo denkt Pieter Weening namens het Amerikaanse Trek-Segafredo.

Jumbo-Visma is bezig aan een uiterst succesvolle periode. De Nederlandse formatie zag Wout van Aert zegevieren in Strade Bianche en Milaan-San Remo, maar de ploeg maakt ook indruk in het hooggebergte. Jumbo-Visma rekent anno 2020 op een indrukwekkende klimtrein, in de hoop Team Ineos het vuur aan de schenen te leggen in de komende Tour.

Pieter Weening kijkt als oud-renner van Rabobank met bewondering naar Jumbo-Visma. “Het is mooi om te zien dat nu twee ploegen hetzelfde kunnen doen. We hadden eerst alleen Team Ineos, nu komt Jumbo-Visma daarbij. En dat is een voordeel voor de rest van het peloton”, zo vertelt Weening in gesprek met de NOS.

“Jumbo-Visma en Ineos gaan straks toch naar elkaar kijken”

“Deze ploegen gaan straks toch naar elkaar kijken. Bovendien is het altijd afwachten wie het beste heeft gepiekt. De Dauphiné is leuk, maar het moet straks gebeuren in de Tour. Je weet niet wie bezig is aan de beste voorbereiding. Je probeert het als ploeg zo goed mogelijk te doen, maar je kan ook te vroeg of te laat pieken.”

“Ik kijk echter wel met respect naar Jumbo-Visma. Primož Roglič is gewoon outstanding en dan heb je nog Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Wout van Aert. Die laatste kan ook alles. Het is niet verrassend dat ze zo goed rijden. Het zat er al lang aan te komen. Ze hebben nu een aantal goede renners die hebben laten zien dat ze het kunnen. Dan heb je gewoon een geweldige Tourploeg.”