zondag 15 oktober 2023 om 12:36

WB-omloop in Waterloo omgetoverd tot modderpoel: “Gaat spectaculair worden”

De veldrijders krijgen in de Wereldbeker van Waterloo normaal een vrij snel, technisch en explosief voorgeschoteld, maar vandaag zullen de echte modderduivels aan hun trekken komen. Door de regenval van de voorbije dagen heeft de omloop wat weg van een modderpoel.

Het regent al enkele dagen in Waterloo en omgeving en dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de omloop van de eerste wereldbekermanche van het seizoen. “Eergisteren is het slechte weer hier losgebroken. Tot zondagochtend voorspellen ze regen”, laat Sven Nys vanuit de Verenigde Staten weten aan Sporza.

“Hier en daar ligt er een vettige laag op het parcours. Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden”, belooft Nys. Op beelden die op social media circuleren, is te zien hoe zwaar het parcours er door de hevige regenval nu bij ligt.

You wanted cyclocross and cyclocross provides

The racers are powering through today’s weather as the rain breaks 💪 pic.twitter.com/LqDCY02SgH

— Trek CX Cup (@TrekCXCup) October 13, 2023