maandag 18 december 2023 om 15:01

Wat weten we over Visma | Lease a Bike en hoe was de terugkeer van Mathieu van der Poel?

Podcast Afgelopen weekend keerden Tom Pidcock en Mathieu van der Poel terug in het veldrijden en komende donderdag presenteert Visma | Lease a Bike zich aan het grote publiek in Amsterdam. Reden genoeg voor onze verslaggevers Maxim, Raymond en Youri om op maandag een extra WielerFlits Podcast op te nemen!

Centraal in deze aflevering staat de informatie die we reeds verkregen hebben over Visma | Lease a Bike. Het is een publiek geheim dat Wout van Aert de Giro d’Italia gaat rijden, terwijl ook Olav Kooij zich mag opmaken voor een grote ronde. De grote vraag is of Cian Uijtdebroeks en Michel Heßmann er donderdag bij zijn. Over beide heren een update in deze aflevering, net als een discussie of de ploeg er met de transfers nu sterker of zwakker op is geworden.

Bovendien kijkt de smaakpolitie reikhalzend uit naar de presentatie. Naamsponsors Visma (wit en rood) en Lease a Bike (groen) hebben andere kleuren in hun huisstijl dan dat Jumbo Supermarkten (geel en zwart) dat had. Wat doet dit met het tenue en de identiteit van de ploeg? Maxim, Raymond en Youri hebben daarop het antwoord, want zo links en rechts sijpelde er al wat bij hen door. Ook dat hoor je uiteraard in alle geuren en kleuren.

Verder nog het plotse nieuws dat Tadej Pogačar de Giro d’Italia én de Tour de France gaat betwisten. Plus de rentree van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in het veld. Wat is onze mannen daaraan opgevallen en moeten we ons opmaken voor een oersaaie kerstperiode in de cross? Al jouw antwoorden hoor je in deze aflevering van de WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed