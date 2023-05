Wat was voor Olav Kooij nu de sleutel tot succes? “Was een kwestie van timing”

Olav Kooij is met een ritzege begonnen aan de Vierdaagse van Duinkerke. De jonge Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma rekende na een hectische finale in de sprint af met Max Walscheid en Paul Penhoët. “Het is heel mooi dat het gelijk lukt”, zei ritwinnaar Kooij na afloop in het flashinterview.

De finale van de openingsrit naar Abbeville werd ontsierd door drie stevige valpartijen. Bij de laatste val in de laatste honderden meters ging Arnaud De Lie tegen de grond. De Belg van Lotto Dstny kwam dan ook niet in aanmerking voor de overwinning. Kooij zat wel uitstekend geplaatst, wist de chaos met verve te ontwijken en won afgetekend de sprint.

Kooij werd na afloop geïnterviewd door oud-renner Nico Mattan en keek terug op de finale. “Het was tegenwind op het einde, dat maakt het altijd heel lastig om het vol te houden. Het was een kwestie van timing, het ging van links naar rechts. Ik heb de valpartijen niet gezien, maar wel gehoord. Het is altijd vervelend natuurlijk. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat.”

“Vanwege die valpartij wachtte ik ook zolang mogelijk om echt te gaan sprinten. En uiteindelijk wist ik het af te maken. Het is altijd mooi om te winnen. Het doel was ook om een rit te winnen in deze koers. Heel mooi dat het al gelijk lukt. Of ik ambities heb voor het klassement? Niet direct. Normaal verlies ik in de tijdrit te veel tijd om een rol te spelen in het eindklassement”, aldus Kooij.