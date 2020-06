Wat is de MPCC?

De MPCC stond afgelopen maand in het middelpunt van de belangstelling, nadat Tom Dumoulin aangaf persoonlijk op te stappen als lid van de beweging. Het nieuws leidde tot een groot aantal reacties en flinke discussie. Maar wat doet die beweging voor een geloofwaardig wielrennen precies en waarom zeggen steeds meer partijen hun lidmaatschap op? In deze WielerFlits Legt Uit zoeken we dat uit!

Dit artikel delen: