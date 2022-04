Warren Barguil toch op het podium: “Een beetje mazzel”

Warren Barguil kwam woensdag als vierde over de streep in de Brabantse Pijl, maar mocht uiteindelijk toch het podium op. Tim Wellens werd namelijk teruggezet naar plek negen, omdat hij in de sprint had afgeweken van zijn lijn. “Het is spijtig voor hem”, zegt Barguil tegen DirectVelo over de Belg van Lotto Soudal.

“Hij (Wellens, red.) stuurde Remco (Evenpoel, red.) bijna de hekken in, ik moest ook remmen toen ik het zag”, kijkt Barguil terug op het incident. “Voor mij is het een beetje mazzel dat ik op het podium sta, maar ik heb niks verkeerd gedaan in de koers. Ik heb gestreden tot het einde.”

In de laatste kilometer was de strijdlust van Barguil inderdaad nog te zien. “Ik ging op achthonderd meter van de streep al aan, want ik wilde niet dat ze van achteren nog aansloten. Zelfs als dat betekende dat ik alles verloor, wilde ik liever verliezen van mijn vluchtgenoten dan van renners die van achteren terugkwamen”, blikt Wawa terug. “Ik ging, maar ze kwamen er weer bij. Toen probeerde ik het in de sprint, maar ik had bijna niets meer in mijn benen. Ik kon Tim niet meer passeren voor de streep. Ik was teleurgesteld om niet derde te eindigen, maar toen opeens…”

Moeite met het gootje

Eerder in de koers had Barguil ook al een paar keer diep moeten gaan. “Op de beklimming met het gootje (de Hertstraat, red.) had ik steeds problemen, omdat ik maar niet in dat gootje kwam. Bij elke passage moest ik een flinke inspanning doen om terug te keren. Zonder de kasseien was het waarschijnlijk anders geweest, maar we moesten het ermee doen. Het was lastig, maar ik ben alsnog blij met het gevoel.

Barguil zal dit weekend trainen in Frankrijk. “Ik moet wat inspanningen doen die wat intensiever zijn. Hopelijk ben ik dan in orde voor de Waalse Pijl komende woensdag”, zegt de Fransman, die de afgelopen twee jaren top-5 reed op de Muur van Huy. In 2020 werd hij vierde, vorig jaar vijfde.