Warren Barguil beste vluchter in Tirreno-Adriatico

Warren Barguil heeft de vijfde etappe in Tirreno-Adriatico achter zijn naam gezet. In Fermo kwam hij solo als winnaar over de streep, nadat hij op de slotklim was weggereden uit de kopgroep. De Belg Xandro Meurisse eindigde als tweede, de Italiaan Simone Velasco was derde. Tadej Pogačar behield de blauwe leiderstrui. Thymen Arensman is de nieuwe nummer drie na Remco Evenepoel.

Op de vijfde dag stond een klassieker op het menu. De etappe naar Fermo stond namelijk bekend als de ‘Rit van de Muren’ – de renners kregen een reeks van korte, steile hellingen voor de wielen geschoven. Met Tadej Pogačar in de blauwe leiderstrui werd het peloton even na een uur op gang gebracht. Drie man verschenen niet meer aan de start. INEOS Grenadiers zag Richard Carapaz niet meer opstappen, Cofidis en Arkéa Samsic raakten respectievelijk Simone Consonni en Nacer Bouhanni kwijt.

Lange strijd om de ontsnapping

Het duurde niet lang vooraleer de een hevige strijd om de vlucht van de dag losbarstte. Meerdere renners probeerden weg te komen, maar het tempo lag bijzonder hoog en in het eerste uur werd maar liefst 44,8 kilometer afgelegd. Pas na 55 kilometer kwam de lange ontsnapping tot stand. Nelson Oliveira (Movistar), Clément Russo (Arkéa Samsic) en Valentin Ferron (TotalEnergies) gaven de aanzet. Ze pakten met zijn drieën een klein gaatje en zagen daarna nog eens negen renners de oversteek maken.

Aan de namen van Oliveira, Russo en Ferron konden we die van Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Benjamin Thomas (Cofidis), Jhonatan Restrepo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Vincenzo Albanese, Francesco Gavazzi (beiden EOLO-Kometa), Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl), Warren Barguil (Arkéa Samsic) en Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) toevoegen. Zij reden ruim drie minuten weg van het peloton, waar UAE Emirates probeerde de verschillen binnen de perken te houden.

Op dertig kilometer van de finish versnelde het peloton, waardoor de voorsprong van de vluchters langzaam maar zeker begon terug te lopen. Met nog twintig kilometer te rijden viel Barguil aan en de Franse klimmer kreeg Thomas met zich mee. In eerste instantie konden ook Meurisse, Velasco, Restrepo, Albanese en Oliveira terugkeren en ook Gavazzi, Ballerini en Ferron haakten hun wagon weer aan. Voor Russo en Brambilla was hun rol in de kopgroep uitgespeeld. Omdat de kopgroep best groot was, liep het tijdsverschil niet snel terug.

Pogačar, Vingegaard en Evenepoel rijden verkeerd

Met nog zeven kilometer te gaan zette Remco Evenepoel aan en alleen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard konden meteen volgen. De drie tegenaanvallers raakten hun voorsprong echter kwijt omdat ze een verkeerde straat in schoten. Pogačar en Vingegaard konden snel inpikken in het peloton, maar Evenepoel moest een stuk achtervolgen. De achtervolging had ervoor gezorgd dat de voorsprong van de koplopers plots een stuk kleiner werd, maar door de vergissing hadden de overgebleven weer wat meer lucht.

Op drie kilometer van de finish, terwijl de kopgroep net aan de slotklim was begonnen, versnelde Barguil en de klimmer pakte een mooi gaatje. Meurisse en Velasco probeerden de Fransman nog terug te halen, maar die poging bleek tevergeefs. Barguil kwam in de technische finale niet meer in de problemen en haalde de etappezege binnen. Meurisse werd tweede, Velasco bleef Oliveira net voor in de strijd om de derde plaats. De groep favorieten had in de finale nog hard gereden en kwam binnen een halve minuut van de winnaar over de streep.