Walsleben verslaat medevluchter Rubio in openingsrit Boucles de la Mayenne

De openingsetappe van de Boucles de la Mayenne is gegaan naar Philipp Walsleben. De Duitser van Alpecin-Fenix versloeg na een etappe van 175 kilometer zijn medevluchter Diego Rubio. Walsleben mag zich tevens de eerste leider noemen in de Franse rittenkoers.

In Frankrijk ging vandaag Boucles de la Mayenne, een vierdaagse rittenkoers in het westen van Frankrijk, van start. De eerste etappe voerde van Le Genest-Saint-Isle en over drie gecategoriseerde hellingen naar het lokale parcours in Ambrières-les-Vallées. Deze lokale omloop van goed 25 kilometer werd vervolgens nog twee keer afgehaspeld, alvorens er werd gefinisht op een korte heuvel.

Zes vluchters krijgen de ruimte

Even na het middaguur klonk het startschot en begonnen de renners aan een etappe over 175 kilometer. Cees Bol, de sprinter van Team DSM en een van de favorieten voor de eindoverwinning, kon wegens ziekte niet van start gaan in de Franse vierdaagse. Roger Adrià, Yoann Paillot, Eddy Finé, Maxine Urruty, Diego Rubio en Philipp Walsleben stonden wel aan het vertrek en vormden samen de vlucht van de dag.

Deze zes renners wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van goed vijf minuten en werkten voorbeeldig samen op weg naar de lokale rondes in Ambrières-les-Vallées. Met nog 35 kilometer te gaan was het verschil met het peloton nog altijd vier minuten en dus mochten Adrià, Paillot, Finé, Urruty, Rubio en Walsleben stiekem dromen van de dagzege. In het peloton, aangevoerd door de mannen van Uno-X en Groupama-FDJ, was het alle hens aan dek.

Rubio en Walsleben rijden weg

Op tien kilometer van de streep hadden de vluchters nog altijd een voorgift van een minuut en dit bleek genoeg om uit de greep te blijven van de sprintersploegen. Van voren zagen we intussen een versnelling van Rubio en Walsleben en de Spanjaard en Duitser waren in staat om hun medevluchters te lossen. Met twee koplopers begonnen we aan de laatste kilometers, maar Walsleben was niet van plan om de sprint af te wachten.

De Duitser, die zijn carrière begon in het veld, besloot nog een keer te versnellen en wist zo de moegestreden Rubio nog uit het wiel te kletsen. Met een oerkreet vierde Walsleben zijn eerste zege van het seizoen, voor Rubio en Arnaud Démare. Die laatste won op elf seconden de sprint van de achtervolgende groep, voor Kristoffer Halvorsen en Bryan Coquard. Piet Allegaert werd zesde, met Nils Eekhoff en Bram Welten eindigden er nog twee Nederlanders in de top-10.