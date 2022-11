Walls had flink last van zware val op Commonwealth Games: “Raakte me behoorlijk”

Matthew Walls beleefde eind juli de schrik van zijn leven tijdens de Commonwealth Games. De rappe Brit moest na een akelige valpartij tijdens het baantoernooi worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit bleek het begin van een moeilijke periode, laat Walls weten in gesprek met Cyclingweekly.

De Britse wielrenner, op de weg uitkomend voor BORA-hansgrohe, wilde tijdens de scratch een andere val ontwijken maar vloog daardoor over de boarding en in het publiek. De 24-jarige Walls werd meer dan een half uur behandeld door het medische personeel, waarna hij afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Enkele toeschouwers die ook gewond waren geraakt na de crash van Walls (en zijn fiets) kregen eveneens medische assistentie.

Walls leek aanvankelijk met de schrik vrij te komen, werd met slechts kleine kneuzingen en oppervlakkige wonden ontslagen uit het ziekenhuis, maar na goed zes weken kwamen de echte klachten aan het licht. Walls bleek namelijk last te hebben van een postcommotioneel syndroom: symptomen die na een hersenschudding kunnen optreden. “Het duurde lang vooraleer ik de symptomen kreeg. Het was erg vreemd, aangezien ik me de eerste dagen na mijn crash eigenlijk wel goed voelde.”

“Ik kon maar tien minuten tv kijken”

“Ik kreeg pas echt de klap toen ik thuiskwam. Het raakte me behoorlijk en pas na goed zes weken had ik geen symptomen meer van mijn hersenschudding.” Het had een grote impact op het dagelijks leven van de sprinter. “Harde geluiden bleken een behoorlijk slechte trigger te zijn. Ik ging in die periode naar buiten voor mijn dagelijkse wandeling van twintig minuten, maar wilde meteen weer terug naar binnen toen ik auto’s voorbij hoorde zoeven.”

“Ik werd heel erg makkelijk duizelig en kreeg snel hoofdpijn. Ik kon bijvoorbeeld slechts tien minuten tv kijken en was ook niet in staat om te veel op mijn telefoon te scrollen. Langzaam maar zeker werd het leven weer normaler, maar dat duurde wel even.” Op een gegeven moment kon Walls weer zijn eerste trainingsritje op de fiets afwerken. “Al voelde dat wel erg ongemakkelijk. Het was zwaar om in een rechte lijn te fietsen, ik voelde me zo wiebelig.”

Inmiddels is Walls alweer volop aan het trainen en kijkt hij vooruit naar komend wielerseizoen. De Brit, die vorig jaar nog een etappe in de Tour of Norway en Gran Piemonte wist te winnen, hoopt in 2023 weer op sportief succes. “Dat is mijn doel na een slecht seizoen. Ik ben zeker niet een veelwinnaar, maar kan me altijd wel goed positioneren in een sprint en zo goede resultaten boeken. Ik wil mezelf weer laten zien.”