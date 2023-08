Wærenskjold zet Jakobsen een hak en wint attractieve finale in PostNord Danmark Rundt

Søren Wærenskjold heeft in Aalborg de openingsrit in de PostNord Danmark Rundt gewonnen. De coureur reed in een attractieve finale weg uit het peloton en bleef de aanstormende Fabio Jakobsen voor.



De PostNord Danmark Rundt begon dit jaar met een rit van en naar Aalborg. In het laatste koersuur moest het peloton drie keer een lokale ronde van 11,5 kilometer afwerken met daarin twee klimmetjes van 500 meter aan 7,7% en een van 600 meter aan 4%. Geen megacols, maar wel zwaar genoeg om een aanval in de finale aantrekkelijk te maken.

Een kopgroep met Wessel Krul, Sebastién Grignard, Kristian Egholm, Mads Christensen, Nicklas Pedersen en Filippo Rodolfo reed dinsdag lange tijd voor het peloton, maar maakte nooit aanspraak op de ritzege. Net na het opdraaien van het lokale circuit werden de zes alweer tot de orde geroepen door het peloton.

Enerverende finale in Aalborg

Op de lokale ronde zagen we daarna meerdere renners een poging wagen om weg te komen uit het peloton. Nicola Conci, Alexander Kamp en vooral Brent Van Moer toonden zich gretig, maar kwamen tot de conclusie dat er nog teveel controle in het peloton was. Onder meer van Lidl-Trek, dat Pedersen in de laatste vijftien kilometer na een lange achtervolging weer zag aansluiten in het peloton.

In de slotronde werden de sprintersploegen alsnog gekraakt. Door aanvallen van onder meer Anthon Charmig, Mattias Skjelmose en Casper Pedersen werd het peloton zelfs even uitgedund tot een renner of twintig. Topsprinter Fabio Jakobsen zat op de limiet, maar kon nog net bijblijven.

Hij zou uiteindelijk niet meer om de zege kunnen sprinten in Aalborg, aangezien Wærenskjold op twee kilometer van de finish wegreed en zijn aanval succesvol afrondde.