Waarschijnlijk geen Strade Bianche voor Wout van Aert

Wout van Aert slaat komend voorjaar de Strade Bianche naar alle waarschijnlijkheid over, weet Het Nieuwsblad te melden. In plaats van de Italiaanse gravelkoers die hij in 2020 won, zou de Belg kiezen voor een deelname aan Parijs-Nice. Deze keuze wordt sterk overwogen om frisser aan de start te verschijnen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Het is ons de voorbije jaren nog niet gelukt om met Wout een kasseimonument te winnen, dus misschien moeten we eens een andere steen omkeren en de aanloop anders aanpakken”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “Milaan-Sanremo wordt zijn eerste grote afspraak. Nadien volgen Harelbeke, Gent-Wevelgem, de Ronde en Roubaix. De Strade maakt geen deel meer uit van zijn prioriteitenlijstje, omdat de datum moeilijk ligt.”

Waar Van Aert zijn seizoen precies begint, is nog niet helemaal zeker. Als hij alsnog afreist naar de Verenigde Staten om aldaar het WK veldrijden te rijden, zal Parijs-Nice direct zijn eerste koers worden. Gaat hij niet voor een vierde wereldtitel in het veld, dan zal de Omloop Het Nieuwsblad (26 februari) de eerste wedstrijd zijn waar de renner van Jumbo-Visma aan de start verschijnt.