Waarom renners na een val of pech hun hand opsteken bij de finish

Opvallend beeld tijdens de aankomst van rit zes in de Tour de France Femmes: een aantal rensters steken hun hand op. Op sociale media vroeg Belgische renner Tosh Van der Sande zich af waarom ze dat deden. Een UCI-regel legt uit wat er aan de hand is.

De regels van de UCI, meer specifiek regel 2.6.027, geeft aan dat als rensters achterstand opliepen in de laatste drie kilometer door een valpartij of mechanische pech, en dus in aanmerking komen voor de befaamde regel van drie kilometer, ze hun hand moeten opsteken. Op deze manier geven ze aan de jury aan dat ze betrokken waren bij het ‘incident’ in de laatste drie kilometer.

Het is een regel waarvan blijkbaar niet veel mensen op de hoogte zijn, zo ook een aantal renners niet. Van der Sande, die in actie komt voor Jumbo-Visma, is daar een van, maar bijvoorbeeld ook Alex Howes (EF Education-EasyPost) gaf op sociale media toe dat hij nog niet over deze kennis beschikte.