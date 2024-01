zondag 28 januari 2024 om 17:27

Waarom deed Mathieu van der Poel dit zegegebaar? “Was gender reveal voor mijn neef”

Mathieu van der Poel kwam met een bijzonder gebaar over de finish bij de Wereldbeker Hoogerheide. Achteraf vertelde de wereldkampioen dat hij een speciale opdracht had meegekregen mocht hij als winnaar over de streep komen. “Het was een gender reveal voor mijn neef”, lachte hij na afloop voor onder meer de camera van WielerFlits.

“Ik had de eer om het geslacht bekend te maken”, aldus Van der Poel. Hij kwam met een bekend gebaar over de finish, met de duim en wijsvinger op elkaar en de andere drie vingers in de lucht. “Ik moest dat doen als het een meisje was, en een duim opsteken als het een jongen was.” Oftewel, het is een meisje!

De neef in kwestie betreft de 28-jarige Rob van Broekhoven, die ooit nog een seizoen op continentaal niveau reed bij Destil-Jo Piels.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door WielerFlits (@wielerflits)