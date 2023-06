Waarom de vierde plaats van Marien Bogerd op het NK tijdrijden niet uit het niets komt

Marien Bogerd was woensdagmiddag een opvallende naam in de uitslag van het NK tijdrijden in Nunspeet. De Gelderlander strandde op de vierde plaats, op slechts zes seconden van het podium. Wie Bogerd de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd, weet dat de vierde plaats niet uit het niets komt.

De 29-jarige Bogerd doet al zeven jaar mee aan het NK tijdrijden. En elk jaar doet hij een beetje beter. 31ste werd hij nog in 2017, daarna volgden een 18de en 11de plaats in 2018 en 2019. Na de coronacrisis eindigde hij drie keer bij de eerste tien: 7de in 2021, 7de in 2022 en dus 4de dit jaar.

De coureur, die sinds 2022 voor het continentale Allinq uitkomt, maakt elk jaar een projectje van het NK tijdrijden, vertelt hij over de telefoon. Daar zit een hoop geëxperimenteer bij. “Dit jaar heb ik een aerotest op de baan gedaan”, legt hij uit. “En ik rijd nu op een nieuwe tijdritfiets van Trek.”

“Maar je moet ook niet vergeten dat ik echt continu met marginale dingen aan de slag ga zoals keramische lagers op mijn tijdritfiets en een gewaxte ketting. Op die manier wilde ik die paar procentjes winnen die ik vorig jaar tekort kwam om podium te rijden. Ik had berekend dat ik dertig seconden harder moest dan vorig jaar, want dat was toen wat ik tekort kwam om het podium te halen.”

De berekening van Bogerd klopte bijna. Waar hij vorig jaar op een minuut van de winst strandde, was dat dit jaar dertig seconden. Het bleek net niet genoeg om het podium te halen. “Ik heb er alles aan gedaan, dus ik mag niet teleurgesteld zijn, denk ik.”

Volgend jaar nieuwe kans

Volgend jaar gaat Bogerd ‘absoluut’ opnieuw voor het podium. Voor welke ploeg hij dan rijdt, is niet bekend. De tijdrijder heeft een aflopend contract bij Allinq, dat volgend jaar flink zal verjongen. “Ik zou het snappen als ik niet meer in hun plaatje voorkom, maar ik vind fietsen nog te leuk en ik weet dat ik nog dingen kan verbeteren.”

“Zo reed ik bijvoorbeeld dit jaar bijvoorbeeld nog met een standaard tijdritstuur van Trek. Als ik daar een customized van laat maken, scheelt dat toch weer een paar seconden”, aldus Bogerd.