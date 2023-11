zaterdag 4 november 2023 om 15:54

Waar stopt de groei van Thibau Nys? “Er kan nog een flinke scheut bij”

Thibau Nys is nu al de revelatie van het veldritseizoen. De amper 20-jarige crosser werkte zich op naar de top van het veldrijden, maar zit naar eigen zeggen nog lang niet op zijn limiet. Dat zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws, dat een dubbelinterview liet optekenen met Thibau en vader Sven.

Vader Sven is onder de indruk van de snelle groei van zijn zoon. “Anderhalve maand geleden, in een voorbeschouwing op het seizoen voor een magazine, klonk het nog voorzichtig. ‘Ik hoop eens een cross te kunnen winnen’. Het zijn er ondertussen al drie. En in de andere twee was hij een bepalende factor. Vooral die eerste Wereldbekerzege in Waterloo kwam voor mij onverwacht.”

Woensdag kwam daar ook de Koppenbergcross bij, aar dat is nog altijd niet voldoende voor Thibau. “En toch. Het gaat nooit snel genoeg. Je bent altijd maar zo goed als je laatste wedstrijd. Als ik zondag níet win op het EK in Pontchâteau, zal ik teleurgesteld zijn. Drie weken geleden had je me dat nooit kunnen wijsmaken. Maar ik stel natuurlijk mijn ambities bij.”

De vraag die nu op ieders lippen brandt: waar stopt die groei? “Ik zet al sinds mijn juniorentijd stappen. Soms één. Soms maar een halve. Bij momenten zelfs eentje terug. En dan weer twee, drie tegelijk vooruit. Het is een evolutieproces, waarvan het verloop moeilijk te voorspellen valt. Volgens mij heeft het vooral met ouder worden te maken. En met mijn eerste uitgebreide wegcampagne op WorldTour-niveau, bij Lidl-Trek. Maar ik zit nog niet op mijn trainingslimiet. Verre van. Er kan nog een flinke scheut bij in uren en intensiteit.”

Kracht winnen

Volgens Sven excelleert zijn zoon momenteel vooral in stressbestendigheid en presteren onder druk. Maar er zijn ook nog zaken die beter kunnen. “Er is geen uitgesproken zwakte die er moet worden uitgehaald. Wat niet wil zeggen dat niet heel veel zaken, zoals mijn explosiviteit, voor verbetering vatbaar zijn. Of dat ik mijn techniek niet verder kan verfijnen. Of aan kracht moet winnen om dat volledige uur aan hoog vermogen te kunnen afwerken.”

Dat zal nodig zijn, als Nys het binnenkort ook tegen wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert wil opnemen. “Ook met hen erbij zal ik mijn eigen ding blijven doen. Staan er vijf aan de start die beter zijn? Prima, dan probeer ik zesde te worden. En mijn voldoening te halen uit andere zaken. Eens een halfuur lang samen met die mannen door pakweg Gavere vlammen, daar zou ik al heel blij mee zijn. In de clinch gaan met Mathieu, Wout en/of Tom wordt lastig.”