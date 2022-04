Waalse Pijl: Poels kopman bij Bahrain-Victorious, vrije rol voor Teuns

Bahrain-Victorious heeft haar selectie voor de Waalse Pijl bekendgemaakt. Het team schuift Wout Poels als voren naar kopman, terwijl Dylan Teuns in een vrije rol aan de start zal verschijnen. Poels en Teuns krijgen een stel sterke klimmers met ter ondersteuning.

“Als door onze rennerslijst gaan, zien we dat we een sterk team hebben, ook al is de finish op de Muur van Hoei verraderlijk”, zegt ploegleider Gorazd Štangelj. “Om deze reden gaan we de wedstrijd hard proberen te maken, zodat we de finale aanvatten met een kleine groep, inclusief onze kopman Wout Poels, en Dylan Teuns, die de vrijheid krijgt om voor eigen kansen te rijden.”

“We hebben renners die in goede vorm zijn, zoals Damiano Caruso, die nuttig zal zijn om er een hard wedstrijd van te maken. Dat is waar we op hopen, zeker als het een winderige dag is”, aldus Štangelj. Naast Caruso, die onlangs de Giro di Sicilia op zijn naam schreef, staan ook de veteraan Luis León Sánchez, Jack Haig, Gino Mäder en Stephen Williams aan de start voor Bahrain-Victorious.

Poels, die in de laatste etappe van de Ronde van Catalonië afstapte met maagklachten en sindsdien niet meer in actie kwam, eindigde één keer in de top-10 van de Waalse Pijl. In 2016, het jaar dat hij Luik-Bastenaken-Luik won, werd hij vierde. Dylan Teuns stond al eens op het podium. De Belg, die de laatste weken goed op dreef is, moest in 2017 enkel Dan Martin en vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde voorlaten.