Waalse Pijl: Nibali voert Astana aan, Cofidis met Izagirre en Herrada

De selecties voor de Waalse Pijl druppelen langzaam binnen. Ook Astana Qazaqstan en Cofidis zijn klaar voor de midweekse klassieker. De Kazachse formatie rekent met name op oudgediende Vincenzo Nibali, Cofidis brengt met Ion Izagirre, Jesús Herrada en Victor Lafay meerdere sterke renners aan de start.

We beginnen bij Astana Qazaqstan. De formatie van Alexandre Vinokourov is naarstig op zoek naar succes, maar of we woensdag een renner in het blauw zien zegevieren is maar zeer de vraag. De ploeg heeft namelijk geen (top)favoriet in de gelederen, al mogen we een kampioen als Vincenzo Nibali nooit uitvlakken. De inmiddels 37-jarige Italiaan werd vorige week nog vierde in de Giro di Sicilia en zal zich, in aanloop naar de Giro d’Italia, nog een keer willen testen.

Ook de jongere broer van de Tourwinnaar van 2014, Antonio Nibali, maakt deel uit van de selectie voor de Waalse Pijl, net als Leonardo Basso, Simone Velasco, Stefan de Bod, Yevgeniy Fedorov en Andrey Zeits.

Cofidis rekent in de Waalse Pijl op de klimbenen van Ion Izagirre, Jesús Herrada en Victor Lafay. De 33-jarige Izagirre maakte eerder deze maand nog indruk in de Ronde van het Baskenland: de Bask won de slotrit naar Arrate en werd tweede in het algemeen klassement. Herrada won dan weer de Classic Grand Besançon Doubs en werd tweede in de Tour du Jura. In die eerste Franse eendagskoers finishte Lafay overigens als tweede.

Rémy Rochas, Anthony Perez, Simon Geschke (twee jaar geleden nog tiende in de Waalse Pijl) en voorjaarsrevelatie Axel Zingle maken de selectie van Cofidis compleet.