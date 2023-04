Waalse Pijl: INEOS rekent op Pidcock, Trek-Segafredo levert meerdere kanshebbers

De selecties voor de Waalse Pijl stromen binnen. De ploeg van INEOS Grenadiers wordt aangevoerd door Tom Pidcock, bij Movistar schuiven ze Enric Mas naar voren en Trek-Segafredo heeft met Giulio Ciccone en Mattias Skjelmose ook twee kanshebbers in huis.

Pidcock, die zondag (ondanks een inzinking in de diepe finale) derde werd in de Amstel Gold Race, reed de Waalse Pijl twee keer eerder. Vorig jaar haalde hij de finish niet, in 2021 werd hij zesde. Woensdag zal hij de steun krijgen van Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Cameron Wurf, Magnus Sheffield, Joshua Tarling en Connor Swift.

Trek-Segafredo, tot slot, heeft dus Giulio Ciccone in de gelederen. De Italiaan is bezig aan een uitstekend seizoen met ritzeges in de Ronde van Valencia en de Ronde van Catalonië. In de Waalse Pijl zal hij het gezelschap hebben van Bauke Mollema, Juan Pedro López, Tony Gallopin, Julien Bernard, Markus Hoelgaard en Mattias Skjelmose, die ook hoge ogen moet kunnen gooien op de Muur van Hoei. Afgelopen weekend was de Deen nog achtste in de Amstel Gold Race.

Movistar, tot slot, staat met een vrijwel volledig Spaanse selectie aan de start van de Waalse Pijl. Naast de Portugees Ruben Guerreiro, doen Gonzalo Serrano, Alex Aranburu, Gorka Izagirre, Jorge Arcas, José Joaquín Rojas en Enric Mas namelijk mee voor het WorldTeam. Mas betwistte de Waalse Pijl vier keer eerder, maar kwam nooit verder dan een dertigste plaats. Daarbij moet aangetekend worden dat hij meerdere keren in dienst reed van Alejandro Valverde en die knechtenrol voorbeeldig vervulde. Bovendien liet Mas eind 2022 zien ook zelf het eendagswerk aan te kunnen met onder meer een zege in de Giro dell’Emilia.

