Waalse Pijl: Annemiek van Vleuten krijgt Muur van Hoei-tips van Alejandro Valverde

Annemiek van Vleuten heeft een uitpuilende erelijst, maar de Waalse Pijl wist ze nog nooit te winnen. De afgelopen zeven jaar was de Muur van Hoei echter het terrein van Anna van der Breggen, die inmiddels gestopt is en met wie Van Vleuten dit jaar dus geen rekening meer hoeft te houden. “Er zijn veel meer concurrentes”, stelt de renster van Movistar voor de start in gesprek met Eurosport/GCN.

“Vorig jaar werd ik vierde, dus er waren nog twee rensters die voor me eindigden. Het is zwaar. Het is een erg explosieve klim en ik ben niet zo’n explosieve klimster”, aldus Van Vleuten. Ze hoopt dan ook op een zware wedstrijd: “Als er wat behoudender gekoerst wordt, zal het lastiger voor mij worden.”

De Côte de Cherave ligt, na een jaar afwezigheid, ook weer op de route bij de vrouwen. “Voor mij is dat perfect. Het is een superzware klim, net voor de Muur van Hoei. Daar moeten we dus ook heel oplettend zijn”, zegt Van Vleuten, die drie keer vierde en twee keer tweede werd in de Waalse Pijl. In 2015 en 2019 moest ze alleen Anna van der Breggen voor zich dulden.

Alejandro Valverde

De Nederlandse vertelt ook nog dat ze advies heeft gekregen van Alejandro Valverde, vijfvoudig winnaar bij de mannen. “Gisteren heb ik met hem gesproken, want mijn Spaans is wat verbeterd. Het was heel leuk. Hij sprak over de laatste kilometer, vertelde me waar hij aanging, welke kant van de weg hij pakte, waar hij gas wilde geven. Dat was heel nuttig én heel leuk.”