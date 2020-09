W52-FC Porto heerst opnieuw in Volta a Portugal: Antunes slaat dubbelslag dinsdag 29 september 2020 om 18:34

De tweede rit-in-lijn van de Volta a Portugal is gewonnen door Amaro Antunes. De 29-jarige Portugese klimmer van W52-FC Porto, in 2019 nog actief voor WorldTour-ploeg CCC, bleek de sterkste renner op de Alto da Senhora da Graça.

Ook in coronatijd heersen de mannen van W52-FC Porto in de Volta a Portugal. De 40-jarige Gustavo César Veloso begon als leider aan de tweede etappe naar Alto da Senhora da Graça, zijn ploeggenoot Daniel Mestre was de nummer twee in het voorlopige klassement. Maandag ging de ritzege overigens naar een renner (Luis Gomes) van een concurrerende ploeg.

De mannen van W52-FC Porto kregen vandaag echter weer een ideale etappe voorgeschoteld, aangezien de finishstreep was getrokken op een beklimming van net geen negen kilometer aan 7,4%. Antunes wist W52-FC Porto een nieuwe zege te bezorgen in de Volta a Portugal. De klimmer bleef Frederico Figueiredo (+ 22 seconden) voor.

João Benta kwam als derde over de streep, maar moest wel anderhalve minuut toegeven op winnaar Antunes. Gustavo Cesar Veloso finishte als vijfde en verliest de leiderstrui aan zijn ploegmaat Antunes. Die laatste begint aan de etappe van woensdag met een voorsprong van dertien seconden op Figueiredo, Veloso volgt nu op 1:13.