Vuillermoz na zege in Dauphiné: “Ik dacht in de finale aan Taco van der Hoorn”

Alexis Vuillermoz boekte maandag een toch wel onverwachte zege in het Critérium du Dauphiné. De Fransman van TotalEnergies wist in de tweede rit naar Brives-Charensac met zijn medevluchters uit de greep te blijven van het peloton en bleek in een sprint te snel voor zijn vluchtkompanen.

Na afloop keek Vuillermoz met Cyclism’Actu terug op een succesvolle dag in het zadel. Zijn ploeg TotalEnergies begon met een duidelijk strijdplan aan de rit. “Iedereen moest proberen om mee te springen met de vroege vlucht, met uitzondering van Edvald Boasson Hagen en mijzelf. Er zat op een bepaald moment echter niemand mee in de kopgroep en dus besloot ik er maar voor te gaan. Jammer voor morgen, maar laten we het proberen. Dat dacht ik.”

Vuillermoz wist met succes de sprong te maken en maakte zo deel uit van een vroege vlucht van in totaal zes renners. De inmiddels 34-jarige Fransman was in de finale allerminst zeker van zijn zaak. “Ik was namelijk met erg goede renners op pad. Daarnaast dacht ik in de finale echt dat we nog zouden worden teruggepakt. Toen Olivier Le Gac vertrok in de laatste kilometer, voelde ik dat ik moest reageren.”

“Het is misschien stom, maar ik moest denken aan Taco van der Hoorn, die zondag de Brussels Cycling Classic wist te winnen. Ik probeerde dit na te bootsen en met succes”, aldus Vuillermoz, die nu ook de eigenaar is van de gele leiderstrui. “Het verdedigen van de trui zal erg moeilijk worden na mijn inspanningen.” Voor Vuillermoz was het overigens zijn eerste zege sinds 2019. De Fransman kwakkelde de laatste jaren met zijn gezondheid en diverse blessures.